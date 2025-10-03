Поиск

Вячеслав Буцаев возглавил ХК "Сибирь"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вячеслав Буцаев занял пост главного тренера "Сибири", сообщает пресс-служба новосибирского хоккейного клуба.

"Соглашение с 55-летним специалистом будет действовать до конца текущего сезона", - говорится в сообщении.

В этой должности Буцаев сменит уволенного накануне "в связи с неудовлетворительными результатами команды Вадима Епанчинцева.

До "Сибири" Буцаев работал в КХЛ в ЦСКА, "Сочи", "Нефтехимике", "Витязе" и "Барысе". Всего на его счету в лиге в качестве главного тренера 446 матчей, в которых его команды одержали 204 победы.

Будучи игроком, Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также выигрывал чемпионаты России и Швеции. Помимо этого, за его плечами более 130 матчей в Национальной хоккейной лиге, где он защищал цвета "Филадельфии", "Сан-Хосе", "Анахайма", "Флориды", а также команды "Тампа-Бэй".

Что касается "Сибири", в Восточной конференции КХЛ она занимает сейчас предпоследнее, десятое место, набрав в десяти матчах восемь очков.

КХЛ Сибирь хоккей Вячеслав Буцаев Вадим Епанчинцев
