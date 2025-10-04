Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Шанхае

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил чеха Далибора Сврчину в матче второго круга турнира категории Masters в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 18-е место, Сврчина – 91-е.

Следующим соперником Медведева будет 20-я ракетка мира испанец Алехандро-Давидович-Фокина.

Masters – вторая по статусу категория турниров в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.