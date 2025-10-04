Беспутин заявил о высоких ожиданиях от боев Кузьмин-Халидов и Саламов-Кашинский

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин ожидает интересного противостояния в поединках между россиянами Мурадом Халидовым и Сергеем Кузьминым, а также Умаром Саламовым и Юрием Кашинским.

"Кузьмин против Халидова - это хороший и интересный бой для российской аудитории. Халидов набрал хорошую медийность, зарекомендовал себя и в кулачных боях, и на профессиональном ринге. А регалии Кузьмина говорят сами за себя. Повторюсь, очень интересный поединок. По возможности посещу этот турнир. Конкретно в этом противостоянии я буду болеть за красивый бокс", - приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

Бой в тяжелом весе между Сергеем Кузьминым и Мурадом Халидовым возглавит турнир "IBA.PRO 10" 6 октября в Санкт-Петербурге.

Последний официальный бой 38-летнего Кузьмина прошел в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, когда боксер досрочно победил Германа Монтеса. В сентябре 2024 года Кузьмин успешно дебютировал на голых кулаках. Кузьмин – двукратный чемпион России и чемпион Европы-2010.

Халидов известен по выступлениям на голых кулаках. Он владел титулом лиги "Наше дело", побеждал чемпиона Top Dog Олега "Фомича" Фомичева. На первом турнире IBA Bare Knuckle в конце июля в Москве Халидов нокаутировал Ивана "Огнеборца" Смирнова. В мае в Душанбе на турнире "IBA.PRO 6" Халидов одолел Халимжона Мамасолиева из Узбекистана. Тот бой пошел в зачет IBA.PRO.

В свою очередь, бой за пояс WBA Intеrnational в бриджервейте между Умаром Саламовым и Юрием Кашинским возглавит турнир, который пройдет 10 октября в Грозном.

"Умара Саламова знаю, как хорошего парня и профессионала. Это отличный боксер. Противостояние Саламова и Кашинского обещает быть интересным. В принципе Умар всегда демонстрирует яркие и зрелищные бои. При этом Саламов - опытный боксер, который встречался с известными соперниками. Например, у них был хороший и конкурентный бой с Дмитрием Биволом. Лично буду на турнире в Грозном и буду болеть за красивый российский бокс", - отметил Беспутин.

По ходу карьеры Саламов владел титулами IBO, WBO International, IBF International и EBP в полутяжелом весе, также он был претендентом на пояс WBA. Кашинский был чемпионом EBP и IBF International в первом тяжелом весе.