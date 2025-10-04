"Ливерпуль" уступил "Челси" и лишился лидерства в АПЛ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Челси" со счетом 2:1 победили "Ливерпуль" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Англии.

На 14-й минуте Мойзес Кайседо вывел "Челси" вперед.

"Ливерпуль" сравнял счет на 63-й минуте благодаря точному удару Коди Гакпо.

На 90+5 минуте победный для "Челси" гол забил Эстевао.

Поражение стоило "Ливерпулю" первого места в турнирной таблице. У команды 15 очков, она опустилась на вторую строчку. Новым лидером стал "Арсенал" (16), победивший "Вест Хэм" со счетом 2:0.

"Челси" - на шестом месте, 11 очков.