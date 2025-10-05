Поиск

Владимир Никитин первым из россиян пробежал полумарафон быстрее часа

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Владимир Никитин установил рекорд России в полумарафонах в забеге в Казани.

Его время на дистанции 21,1 км - 59 минут 51 секунда.

Никитин стал первым россиян, кому удалось пробежать полумарафон быстрее часа.

Серебряным призером полумарафона среди мужчин стал Нурсултан Кэнешбеков из Киргизии (1:01:39), бронзовым - Андрей Сущеня (1:04:52).

Лучшей среди женщин стала Луиза Лега (1:12:28). Второе место заняла Алла Сидорова (1:12:28), третье – Дина Александрова (1:13:17).

Владимир Никитин
