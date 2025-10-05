Поиск

Филатов назвал Кубок мира в Чебоксарах заделом для развития кикбоксинга среди молодежи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов высоко оценил значимость стартующего в Чебоксарах Кубка мира.

"Это важное событие в среде детско-юношеского кикбоксинга. Ввиду определенных ограничений и нашего переходного периода, нам не хватало международных стартов для наших подрастающих спортсменов. Этот турнир призван восполнить этот пробел и уверен, что он станет серьезным заделом для будущего развития кикбоксинга среди молодежи", - сказал Филатов "Интерфаксу".

"Ожидаем большое количество участников со всей России и юных кикбоксеров из более чем 15 стран. Результаты этого Кубка мира будут показательными для принятия решения о его пролонгации на следующий год. Я благодарю всех, кто поддержал эту инициативу, и принял приглашение стать участником этих соревнований. Увидимся в Чебоксарах", - добавил Филатов.

XI Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond WPKA пройдет с 5 по 10 октября с участием порядка 1200 юных спортсменов из более чем 20 стран мира. Турнир состоится в рамках IIВсемирных игр национальных видов единоборств.

кикбоксинг Владимир Филатов Чебоксары
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Зенит" и "Акрон" сыграли вничью в матче РПЛ

Андрей Рублев проиграл 173-й ракетке мира на Masters в Шанхае

Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил титул PFL

"Спартак" победил СКА в КХЛ

ФИФА представила мяч ЧМ-2026

ФИФА представила мяч ЧМ-2026

Гафин покинул пост председателя совета директоров ФК "Динамо"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });