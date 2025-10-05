Филатов назвал Кубок мира в Чебоксарах заделом для развития кикбоксинга среди молодежи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов высоко оценил значимость стартующего в Чебоксарах Кубка мира.

"Это важное событие в среде детско-юношеского кикбоксинга. Ввиду определенных ограничений и нашего переходного периода, нам не хватало международных стартов для наших подрастающих спортсменов. Этот турнир призван восполнить этот пробел и уверен, что он станет серьезным заделом для будущего развития кикбоксинга среди молодежи", - сказал Филатов "Интерфаксу".

"Ожидаем большое количество участников со всей России и юных кикбоксеров из более чем 15 стран. Результаты этого Кубка мира будут показательными для принятия решения о его пролонгации на следующий год. Я благодарю всех, кто поддержал эту инициативу, и принял приглашение стать участником этих соревнований. Увидимся в Чебоксарах", - добавил Филатов.

XI Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond WPKA пройдет с 5 по 10 октября с участием порядка 1200 юных спортсменов из более чем 20 стран мира. Турнир состоится в рамках IIВсемирных игр национальных видов единоборств.