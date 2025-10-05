Поиск

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:2.

Счет в матче открыл Кирилл Глебов уже на пятой минуте. А на 11-й Иван Обляков реализовал пенальти и удвоил преимущество красно-синих.

На 18-й минуте Данил Круговой забил третий гол ЦСКА.

Однако Жедсон Фернандеш смог сократить отставание "Спартака".

На 57-й минуте отличился нападающий красно-белых Ливай Гарсия.

Кроме того, на 41-й минуте Данил Круговой забил свой второй гол в матче, но после просмотра гол отменили, так как в начале атаки была зафиксирована игра рукой.

Капитан армейцев вратарь Игорь Акинфеев был заменен на 60-й минуте из-за травмы, вместо него вышел Владислав Тороп.

