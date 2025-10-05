Поиск

"Севилья" разгромила "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Севильи" со счетом 4:1 взяли верх над "Барселоной" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании.

На 13-й минуте Алексис Санчес вывел "Севилью" вперед, на 36-й ворота "Барселоны" поразил Исаак Ромеро.

На 45+7 минуте Маркус Рашфорд сократил отставание в счете. На 76-й минуте "Барселона" получила право на пенальти, но Роберт Левандовски его не реализовал.

В конце матча "Севилья" забила еще два гола, их авторами стали Хосе Анхель Кармона (90) и Акор Адамс (90+6).

"Барселона" опускается с первой на вторую строчку, в его активе 19 очков. Команду опередил "Реал" (21) со счетом 3:1 обыгравший накануне "Вильярреал" (16). "Севилья" - на пятом месте (13).

Реал Барселона Вильярреал футбол Севилья
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Зенит" и "Акрон" сыграли вничью в матче РПЛ

Андрей Рублев проиграл 173-й ракетке мира на Masters в Шанхае

Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил титул PFL

"Спартак" победил СКА в КХЛ

ФИФА представила мяч ЧМ-2026

ФИФА представила мяч ЧМ-2026
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });