"Севилья" разгромила "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Севильи" со счетом 4:1 взяли верх над "Барселоной" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании.

На 13-й минуте Алексис Санчес вывел "Севилью" вперед, на 36-й ворота "Барселоны" поразил Исаак Ромеро.

На 45+7 минуте Маркус Рашфорд сократил отставание в счете. На 76-й минуте "Барселона" получила право на пенальти, но Роберт Левандовски его не реализовал.

В конце матча "Севилья" забила еще два гола, их авторами стали Хосе Анхель Кармона (90) и Акор Адамс (90+6).

"Барселона" опускается с первой на вторую строчку, в его активе 19 очков. Команду опередил "Реал" (21) со счетом 3:1 обыгравший накануне "Вильярреал" (16). "Севилья" - на пятом месте (13).