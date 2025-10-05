Поиск

Российские самбисты завоевали 28 золотых медалей на молодежном первенстве мира

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российская команда выиграла медальный зачет на пошедшем в индонезийском городе Богор первенстве мира по самбо среди молодежи.

Российские самбисты завоевали 34 медали: 28 золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

Второе и третье места заняли Казахстан и Белоруссия соответственно.

"Проведение Молодежного первенства мира в Индонезии соответствовало высокому организационному уровню. Хочу выразить искреннюю благодарность Министерству молодежи и спорта Республики Индонезия, Олимпийскому комитету Индонезии и Федерации самбо Индонезии за отличную организацию и теплый прием, которые способствовали высокой явке участников и интересу зрителей", - сказал президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков.

В рамках турнира было разыграно 37 комплектов наград, за которые боролись 371 спортсмен из 34 стран.

Василий Шестаков самбо ФИАС Индонезия
