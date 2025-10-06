Поиск

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по футболу Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана, говорится в сообщении в телеграм-канале футбольной федерации страны.

"Итальянский тренер подготовит нашу команду к чемпионату мира, который пройдет на полях США, Канады и Мексики", - говорится в сообщении.

Сроки контракта со специалистом не уточняются.

Для Узбекистана ЧМ-2026 будет дебютным чемпионатом мира.

Предыдущим местом работы 52-летнего Каннаваро было загребское "Динамо".

Каннаваро – бывший защитник итальянских "Наполи", "Пармы", "Интера", "Ювентуса", испанского "Реала", а также команды "Аль-Ахли" из ОАЭ. С "Ювентусом" он выигрывал чемпионаты Италии, с "Реалом" - Испании, с "Пармой" - Кубок УЕФА.

В составе сборной Китая Каннаваро выиграл золото ЧМ-2006.

Будучи тренером, он привел "Гуанчжоу" к триумфу в чемпионате Китая-2019.

