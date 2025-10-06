Поиск

Обладатель Кубка Гагарина Ярош перешел в "Спартак"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Словацкий защитник Кристиан Ярош стал игроком "Спартака", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Контракт с 29-летним игроком подписан на год.

Предыдущим клубом Яроша был московский ЦСКА, в прошлом сезоне он набрал 12 (2+10 по системе "гол+пас") очков в 57 матчах за армейцев. Также в КХЛ он играл за омский "Авангард", череповецкую "Севeрсталь". В 141 матча в Континентальной хоккейной лиге Ярош набрал 43 (9+34) очка.

В составе ЦСКА словак стал обладателем Кубка Гагарина-2022/23.

В НХЛ Ярош играл в системах "Оттавы", "Сан-Хосе" и "Нью-Джерси".

КХЛ НХЛ Спартак ЦСКА хоккей Кристиан Ярош
