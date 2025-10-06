Поиск

СКА уступил "Локомотиву" проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 победили петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Два гола в составе "Локомотива" провел Максим Шалунов (11, 58 минуты), по разу отличились Александр Радулов (29) и Мартин Гернат (60, в пустые ворота).

В составе СКА авторами голов стали Никита Дишковский (43) и Валентин Зыков (57).

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" набрал 20 очков и лидирует в Западной конференции КХЛ. Потерпевший четвертое поражение подряд СКА – на девятой строчке на Западе, 12 баллов.

КХЛ Локомотив СКА хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

"Севилья" разгромила "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Зенит" и "Акрон" сыграли вничью в матче РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });