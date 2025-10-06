СКА уступил "Локомотиву" проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 победили петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Два гола в составе "Локомотива" провел Максим Шалунов (11, 58 минуты), по разу отличились Александр Радулов (29) и Мартин Гернат (60, в пустые ворота).

В составе СКА авторами голов стали Никита Дишковский (43) и Валентин Зыков (57).

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" набрал 20 очков и лидирует в Западной конференции КХЛ. Потерпевший четвертое поражение подряд СКА – на девятой строчке на Западе, 12 баллов.