Джокович стал самым возрастным четвертьфиналистом в истории Masters

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Хауме Муньяра в четвертом круге турнира Mastersв Шанхае.

Результат – 6:3, 5:7, 6:2.

В мировом рейтинге Джокович занимает пятое место, Муньяр – 41-е.

Следующим соперником серба будет 44-я ракетка мира бельгиец Зизу Бергс.

Джокович стал самым возрастным участником четвертьфинальнойстадии в истории Masters. Ему сейчас 38 лет 133 дня. До этого самым возрастным был швейцарец Роджер Федерер – 38 лет 60 дней.

Призовой фонд соревнования - $9,1 млн.

Masters – вторая по статусу категория турниров в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.