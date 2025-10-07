Боксер Кашинский намерен выйти на бой с Саламовым за победой, несмотря на расклады

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Юрий Кашинский считает своего соперника Умара Саламова фаворитом предстоящего боя, но при этом нацелен выйти за победой.

Поединок за пояс WBA Intеrnational в бриджервейте возглавит турнир "Ахмат", который пройдет 10 октября в Грозном.

"Максимально настраиваюсь на встречу с Умаром. Да, Саламов повыше и во время боя будет потяжелее, но мы будем подстраиваться. Мы умеем делать все, будем действовать по ситуации. Саламов - фаворит? Ну если рассуждать и смотреть на возраст, то про меня могут сказать, что человек уже на спаде, а Саламов, наоборот, как я уже сказал, в расцвете сил. Скорее всего, да, он фаворит, но посмотрим — ринг покажет, как говорится. Это обычная ситуация. Я выхожу на ринг за победой, несмотря на предматчевые расклады. У меня есть план на бой, но ринг показывает, что из этого выходит", - приводит слова Кашинского пресс-служба Федерации бокса России.

"Настраиваюсь на хороший и плотный бой, хотя весовая категория немного непривычная, потому что я всегда боксировал в первом тяжелом весе. А тут буду боксировать в 101 кг, но как есть… Я буду готов к поединку. Во-первых, на кону будет стоять пояс, а во-вторых, Саламов — боксер высокого уровня. Даже возьмем его поединок с Дмитрием Биволом — там получился серьезный бой. Саламов в расцвете сил", - отметил Кашинский.

На счету Кашинского на профессиональном ринге 22 победы (19 – нокаутом) при трех поражениях. Кашинский был чемпионом EBP и IBF International в первом тяжелом весе. Последний официальный бой он провел в июне 2023 года, когда победил Тимура Сакулина и завоевал пояс EBP.

Саламов выиграл 31 бой (23 – нокаутом), потерпел два поражения. По ходу карьеры он владел титулами IBO, WBO International, IBF International и EBP в полутяжелом весе, также он был претендентом на пояс WBA. В последний раз Саламов выходил на ринг конце августа в Казани, когда уже в первом раунде победил Дмитрия Иванова.