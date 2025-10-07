Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира в Ухане

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила немке Лауре Зигемунд во втором круге турнира WTA 1000 в Ухане.

Результат – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу Зигемунд.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает пятое место и является первой ракеткой России. Ее позиции в мировом рейтинги позволили стартовать в турнире со второго круга.

Зигемунд – на 57-м месте в рейтинге WTA.

Призовой фонд турнира - $3,6 млн.

WTA 1000 – вторая по престижности серия турниров в женском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.