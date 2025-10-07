"Металлург" победил "Торпедо" и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" со счетом 5:1 взяли верх над нижегородским "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы в составе "Металлурга" провели Даниил Вовченко (2-я минута), Никита Коротков (9), Егор Яковлев (14), Валерий Орехов (23), Дерек Барак (55).

В составе "Торпедо" отличился Михаил Абрамов (11).

Выигравший четвертый матч подряд "Металлург" набрал 22 очка и лидирует в Восточной конференции КХЛ. "Торпедо" - на втором месте в Западной конференции, 17 баллов.