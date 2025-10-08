Дегтярева заинтересовала идея запрета легионеров в Кубке России по футболу

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министр спорта Михаил Дегтярев назвал интересным предложение запретить иностранным футболистам играть в матчах Кубка России. Об этом говорится в сообщении на сайте Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК).

Идея о внесении соответствующих изменений в регламент Кубка России была озвучена в ходе встречи Дегтярева с руководством РАСК. По словам министра, предложение вскоре будет проработано.

Ранее Дегтярев предложил постепенно сократить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге - к 2028 году.

По словам Дегтярева, в министерстве считают, что лимит должен быть следующим: "пять иностранцев на поле, десять - в заявке".

В настоящий момент в матчах РПЛ команды могут выпускать на поле не более 8 легионеров, максимальное их число в заявке – 13.