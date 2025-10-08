Поиск

Бывший боец UFC застрелен в Сиднее

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Выступавший в UFC австралийский боец смешанного стиля Суман Мохтарян получил смертельные ранения в Сиднее, сообщает Daily Mail.

Сообщения о стрельбе поступили в полицию в среду вечером по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов и обнаружила на улице мужчину с огнестрельными ранениями. Ему оказали медицинскую помощь, однако тот все же скончался.

Личность пострадавшего была установлено, им оказался австралийский экс-боец UFC Суман Мохтарян.

Сообщается, что на спортсмена уже покушались полтора года назад: стрелок, замаскированный под водителя службы доставки еды, несколько раз выстрелил в него возле его спортзала.

Полиция расследует связь между инцидентами.

В UFC Суман Мохтарян представлял полулегкий вес, на его счету восемь побед и два поражения. Последний бой под эгидой этой организации он провел в декабре 2019 года.

UFC Суман Мохтарян ММА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дегтярева заинтересовала идея запрета легионеров в Кубке России по футболу

Дегтярева заинтересовала идея запрета легионеров в Кубке России по футболу

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира в Ухане

Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира в Ухане

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

"Севилья" разгромила "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });