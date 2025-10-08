Бывший боец UFC застрелен в Сиднее

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Выступавший в UFC австралийский боец смешанного стиля Суман Мохтарян получил смертельные ранения в Сиднее, сообщает Daily Mail.

Сообщения о стрельбе поступили в полицию в среду вечером по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов и обнаружила на улице мужчину с огнестрельными ранениями. Ему оказали медицинскую помощь, однако тот все же скончался.

Личность пострадавшего была установлено, им оказался австралийский экс-боец UFC Суман Мохтарян.

Сообщается, что на спортсмена уже покушались полтора года назад: стрелок, замаскированный под водителя службы доставки еды, несколько раз выстрелил в него возле его спортзала.

Полиция расследует связь между инцидентами.

В UFC Суман Мохтарян представлял полулегкий вес, на его счету восемь побед и два поражения. Последний бой под эгидой этой организации он провел в декабре 2019 года.