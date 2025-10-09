IBA и Мэнни Пакьяо проведут турнир с титульными боями россиян

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Георгий Юновидов встретится с американцем Джоном Кантреллом в поединке за чемпионский пояс IBA.PRO в тяжелом весе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 29 октября в Филиппинах в рамках турнира "IBA.PRO 11" и будет посвящен 50-летию легендарного шоу "Триллер в Маниле" и трилогии между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. Организаторами предстоящего вечера в Филиппинах выступят Международная ассоциация бокса (IBA) и бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо.

Поединок будет рассчитан на 10 раундов.

На профессиональном ринге Юновидов одержал 11 побед (семь – нокаутом) при одном поражении. Кантрелл удерживает статус не побежденного боксера, у него 15 побед (14 – досрочных).

Также в рамках шоу "IBA.PRO 11" в Маниле чемпион WBA Gold россиянин Вадим Туков проведет 10-раундовый бой за пояс IBA.PRO Intercontinental в среднем весе против выступающего за США уроженца Ганы Сена Агбеко.

1 октября 1975 года в Маниле Мухаммед Али досрочно победил Джо Фрейзера. Поединок в рамках шоу "Триллер в Маниле" стал кульминацией трехматчевого противостояния между легендарными боксерами.