Хоккеист "Локомотива" выбыл до конца сезона из-за травмы от силового приема

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Защитник "Локомотива" Андрей Сергеев в этом сезоне больше не сыграет из-за травмы, сообщает пресс-служба ярославского хоккейного клуба.

"Восстановление Андрея займет несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировочному процессу", - говорится в сообщении.

Сергеев получил травму на матче чемпионата КХЛ против СКА (4:2 в пользу "Локомотива") после жесткого силового приема со стороны форварда петербургской команды Сергея Плотникова. Извинившийся перед Сергеевым Плотников был удален по системе 5+10, а позже был дисквалифицирован на две игры.