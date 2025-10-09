Поиск

В матче КХЛ счет изменился в перерыве

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Шанхайскими Драконами" и минским "Динамо" один из голов был засчитан в перерыве между первым и вторым периодами.

К тому моменту счет был 1:0 в пользу хозяев игры в Санкт-Петербурге, игроков "Шанхайских Драконов". Судьи пересмотрели спорный эпизод, произошедший за 20 секунд до конца периода, и выяснили, что шайба пересекла линию ворот "Динамо".

Решено было гол засчитать и после перерыва команды вышли уже при счете 2:0. Поскольку тот гол был засчитан, участникам матча пришлось доиграть 20 секунд первого периода и сразу же начать второй.

В результате игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Шанхайских Драконов".

