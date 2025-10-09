Саламов оказался тяжелее Кашинского перед поединком в Грозном

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россияне Умар Саламов и Юрий Кашинский прошли процедуру взвешивания перед боем в Грозном за пояс WBA Intеrnational.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, вес Саламова составил 101,6 кг, вес Кашинского – 99,8 кг.

Их поединок возглавит вечер профессионального бокса, который пройдет 10 октября.

На счету Кашинского на профессиональном ринге 22 победы (19 – нокаутом) при трех поражениях. Саламов выиграл 31 бой (23 – нокаутом), потерпел два поражения.

В со-главном поединке Артему Сусленкову, победителю Всемирных военных игр (2019), чемпиону России (2016) в любителях, действующему чемпиону Европы по версии IBF в тяжелом весе будет противостоять хорват Агрон Смакичи в бою за титул WBA Continental.

Вес Сусленкова – 109,3 кг, вес Смакичи – 108,3 кг.

"План на бой у меня уже есть, но предугадать на сто процентов ничего нельзя. Если что-то пойдет не так, уже в ринге буду импровизировать. Уверен, что этот поединок – ступень вверх к чемпионскому титулу", - сказал Сусленков.

На счету Сусленкова 12 побед в 12 поединках (семь побед – нокаутом). Смакичи одержал 20 побед (18 – нокаутом) при двух поражениях.

В основном карде состоится и бой обладателя пояса Eurasian Boxing Parliament Идриса Адалаева (9-1, КО 4) с нигерийцем Адейеми Адеканла (16-1, КО 7).

Вечер бокса будет организован промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Поединки турнира в прямом эфире покажут телеканалы "Матч ТВ" и Матч! Боец".