Ахметзянов стал новым главным тренером "Оренбурга"
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ильдар Ахметзянов занял пост главного тренера "Оренбурга", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
В этой должности Ахметзянов сменил недавно уволенного Владимира Слишковича.
Ранее 41-летний Ахметзянов работал главным тренером клуба Первой лиги "КАМАЗ" (Набережные Челны), а также входил в тренерские штабы команд первой и второй лиг российского первенства.
До прихода в тренерскую профессию защитник защищал цвета таких клубов, как "Нефтехимик", "Спартак" (Щелково), "Амкар", "Сибирь" и "КАМАЗа".
Сейчас "Оренбург" занимает 14-е место в РПЛ.