Ахметзянов стал новым главным тренером "Оренбурга"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ильдар Ахметзянов занял пост главного тренера "Оренбурга", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В этой должности Ахметзянов сменил недавно уволенного Владимира Слишковича.

Ранее 41-летний Ахметзянов работал главным тренером клуба Первой лиги "КАМАЗ" (Набережные Челны), а также входил в тренерские штабы команд первой и второй лиг российского первенства.

До прихода в тренерскую профессию защитник защищал цвета таких клубов, как "Нефтехимик", "Спартак" (Щелково), "Амкар", "Сибирь" и "КАМАЗа".

Сейчас "Оренбург" занимает 14-е место в РПЛ.

КАМАЗ футбол Оренбург РПЛ
