ФК "Оренбург" уволил главного тренера Слишковича

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Владимир Слишкович покинул пост главного тренера "Оренбурга", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Благодарим Владимира за вклад в развитие нашего клуба и желаем удачи!" - говорится в сообщении.

В воскресенье "Оренбург" проиграл дома "Ростову" (0:1) и сейчас занимает 14-е место в РПЛ.

42-летнийбосниец возглавил "Оренбург" в октябре прошлого года. Под его руководством "Оренбург" в прошлом сезоне финишировал на 15-м месте в РПЛ и выбыл из элитного дивизиона. Однако по решению исполкома РФС был обратно включен в состав РПЛ, поскольку из премьер-лиги было исключено "Торпедо" ("за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях").