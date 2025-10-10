Евгений Кузнецов вошел в состав "Металлурга" на матч с "Торпедо"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов дебютирует в составе магнитогорского "Металлурга" матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо".

33-летний форвард будет играть в четвертом звене.

Встреча пройдет в Магнитогорске в пятницу и стартует в 17:00 мск.

1 октября "Металлург" объявил о подписании контракта с Кузнецовым, соглашение будет действовать до конца текущего сезона.

Кузнецов – воспитанник челябинского хоккея, выступал за "Трактор" в КХЛ с 2009 по 2014 год.

После этого он перешел в "Вашингтон", цвета которого защищал до 2023 года. В составе "Трактора Кузнецов смог выиграть Кубок Стэнли. В НХЛ нападающий играл за "Каролину" (2023-2024), а затем вернулся в Россию, где в 2024-2025г выступал в составе петербургского СКА.

В КХЛ Кузнецов набрал 207 (91+116 по системе "гол+пас") очков в 296 играх, в НХЛ - 575 (173+402) балла.

После подписания контракта с Кузнецовым "Металлург" отправился на выездную серию матчей чемпионата, в которой именитого новичка решено было не задействовать.