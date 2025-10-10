Поиск

Евгений Кузнецов вошел в состав "Металлурга" на матч с "Торпедо"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов дебютирует в составе магнитогорского "Металлурга" матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо".

СпортОбладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"Читать подробнее

33-летний форвард будет играть в четвертом звене.

Встреча пройдет в Магнитогорске в пятницу и стартует в 17:00 мск.

1 октября "Металлург" объявил о подписании контракта с Кузнецовым, соглашение будет действовать до конца текущего сезона.

Кузнецов – воспитанник челябинского хоккея, выступал за "Трактор" в КХЛ с 2009 по 2014 год.

После этого он перешел в "Вашингтон", цвета которого защищал до 2023 года. В составе "Трактора Кузнецов смог выиграть Кубок Стэнли. В НХЛ нападающий играл за "Каролину" (2023-2024), а затем вернулся в Россию, где в 2024-2025г выступал в составе петербургского СКА.

В КХЛ Кузнецов набрал 207 (91+116 по системе "гол+пас") очков в 296 играх, в НХЛ - 575 (173+402) балла.

После подписания контракта с Кузнецовым "Металлург" отправился на выездную серию матчей чемпионата, в которой именитого новичка решено было не задействовать.

Евгений Кузнецов Вашингтон КХЛ Магнитогорск Металлург Торпедо Трактор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ

Индонезия отказала израильским гимнастам в выдаче виз перед стартом ЧМ

Россиянин Дорофеев первым оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ

Дегтярева заинтересовала идея запрета легионеров в Кубке России по футболу

Дегтярева заинтересовала идея запрета легионеров в Кубке России по футболу

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира в Ухане

Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира в Ухане

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });