Филатов назвал Кубок мира XI World Cup Diamond важным этапом в развитии кикбоксинга

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российские спортсмены проявили профессионализм и успешно выполнили поставленные перед ними задачи на прошедшем в Чебоксарах Кубке мира XI World Cup Diamond, заявил "Интерфаксу" генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов.

"Мы стали свидетелями возрождения престижного турнира - Кубка мира по кикбоксингу XI World Cup Diamond, который переводится как "Бриллиант Кубка мира", что обещает большие перспективы для дальнейшего развития любительского кикбоксинга", - сказал Филатов.

"Проходивший под эгидой II Всемирных игр национальных единоборств, этот турнир подчеркнул нашу роль в международном движении единоборств. Представлять Россию на таком уровне - большая ответственность и одновременно гордость. Высокий статус соревнований обязывал нас соответствовать самым строгим требованиям, и наши спортсмены блестяще справились с задачей", - отметил руководитель организации.

"Особое внимание заслуживают критерии отбора для юных российских спортсменов, которые были выработаны Федерацией кикбоксинга России. Сюда приехали лучшие. Уровень подготовки наших файтеров впечатляет: ребята бились настолько упорно, что определить победителя было крайне сложно. Это лишний раз подтверждает высокий класс российского кикбоксинга и служит отличной платформой для выявления будущих звезд мирового уровня", - заявил Филатов.

Генеральный секретарь федерации выразил уверенность, что турниры подобного масштаба способствуют укреплению спортивного резерва страны, вдохновляют юных бойцов и позволяют нам уверенно смотреть в будущее нашего вида спорта.

Кубок мира прошел в Чебоксарах в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств. Сборная России заняла первое место в общем зачете. Второй стала команда Ирана, третьей - Белоруссии.

На Кубке мира приняли участие 1060 спортсменов из 10 стран мира.