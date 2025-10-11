Поиск

Менеджер Мышев назвал максимально эффектной победу Саламова над Кашинским

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Экс-чемпион WBC Youth, а ныне менеджер Владимир Мышев заявил, что не сомневался победе Умара Саламова над Юрием Кашинским в поединке за пояс WBA Internationаl в бриджервейте.

СпортСаламов нокаутировал Кашинского в Грозном и завоевал пояс WBA InternationаlЧитать подробнее

"Что и требовалось доказать - Умар Саламов на данном этапе карьеры очевидно гораздо более опасный боксер нежели Юрий Кашинский, победа не вызывала никаких сомнений, вопрос был в том, как Саламов ее одержит - он сделал это максимально эффектно", - сказал Мышев "Интерфаксу".

"Умар Саламов после победы вызвал на бой Георгия Юновидова - с большим интересом буду смотреть за боем Саламова против Юновидова, если он все же состоится, вот тут шансы 50 на 50", - отметил Мышев.

Бой Саламова против Кашинского возглавил турнир в Ахмате, он завершился во втором раунде техническим нокаутом.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира Masters в Шанхае

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира Masters в Шанхае

Сборная России по футболу победила Иран в товарищеском матче

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Ираном

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ

Индонезия отказала израильским гимнастам в выдаче виз перед стартом ЧМ

Россиянин Дорофеев первым оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ

Дегтярева заинтересовала идея запрета легионеров в Кубке России по футболу

Дегтярева заинтересовала идея запрета легионеров в Кубке России по футболу

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });