Менеджер Мышев назвал максимально эффектной победу Саламова над Кашинским

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Экс-чемпион WBC Youth, а ныне менеджер Владимир Мышев заявил, что не сомневался победе Умара Саламова над Юрием Кашинским в поединке за пояс WBA Internationаl в бриджервейте.

"Что и требовалось доказать - Умар Саламов на данном этапе карьеры очевидно гораздо более опасный боксер нежели Юрий Кашинский, победа не вызывала никаких сомнений, вопрос был в том, как Саламов ее одержит - он сделал это максимально эффектно", - сказал Мышев "Интерфаксу".

"Умар Саламов после победы вызвал на бой Георгия Юновидова - с большим интересом буду смотреть за боем Саламова против Юновидова, если он все же состоится, вот тут шансы 50 на 50", - отметил Мышев.

Бой Саламова против Кашинского возглавил турнир в Ахмате, он завершился во втором раунде техническим нокаутом.