Саламов нокаутировал Кашинского в Грозном и завоевал пояс WBA Internationаl

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Умар Саламов завоевал пояс WBA Internationаl бриджервейте, победив соотечественника Юрия Кашинского в главном поединке турнира в Грозном.

Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

"Всегда рад выступать дома, это большое счастье для меня выступать при поддержке родной публики. Рад, что победил быстро – во втором раунде, потому что, если бы бой продлился больше четырех раундов, то у меня наверняка возникли бы проблемы – когда изучал соперника понял, что он хорош в поздних раундах", - приводит слова Саламова пресс-служба Федерации бокса России.

"Готов ли к встрече с чемпионом WBA в бриджервейте Муслимом Гаджимагомедовым? Давно готов. Но сначала хотел бы встретиться с Георгием Юновидовым. Хотел бы его прямо сейчас официально вызвать на бой", - добавил Саламов.

В со-главном бою турнира в супертяжелом весе соперник Артема Сусленкова хорват Агрон Смакичи не вышел на шестой раунд, и ему было засчитано поражение техническим нокаутом.

"Бой продлился дольше, чем должен был. Сопернику повезло, что в третьем раунде упали канаты, и пока ринг приводили в порядок он успел прийти в себя. До этого происшествия он уже начал сдавать, но перерыв явно пошел ему на пользу. Но, в целом, соперник хороший, я получил важные уроки. Проведу работу над ошибками и буду готовиться к следующим боям", - сказал Сусленков.

Пояс WBA Continental, который стоял на кону в этом бою Сусленкову вручил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. Беспутин назвал этот вечер бокса особенным.

"Хочу сказать, что это особенный турнир, тот случай, когда мощный спортивный клуб и крупный бизнес объединились вокруг бокса", - отметил Беспутин.

"Очень рад был встретить сегодня своих боевых товарищей, с которыми когда-то делил ринг, из Чеченской Республики, Дагестана и других республик Северного Кавказа. Желаю им всем здоровья. Спасибо, Грозный!" - добавил он.

Почетными гостями турнира также стали: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, легенда российского бокса Артур Бетербиев, руководитель дирекции Федерации бокса России в СКФО Валид Эдилов, руководитель федерации бокса Белгородской области Виталий Дунайцев, глава Федерации бокса Республики Дагестан Тимур Ибрагимов и другие.

