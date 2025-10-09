Россиянин Дорофеев первым оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Вегас" со счетом 5:6 уступил "Лос-Анджелесу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Основное время завершилось вничью, овертайм победителя не выявил, в серии буллитов успешнее оказался "Лос-Анджелес".

В составе "Вегаса" хет-трик оформил российский нападающий Павел Дорофеев, все голы он провел во втором периоде. Россиянин стал автором первого хет-трика в лиге в сезоне-2025/26.

Гол и результативная передача – у форварда "Вегаса" Ивана Барбашева и у нападающего "Лос-Анджелеса" Андрея Кузьменко. Хронологически Кузьменко стал автором первого российского гола в сезоне.

Дебютант НХЛ Матвей Гридин стал автором гола за "Калгари" в победном (4:3) против "Эдмонтона" в гостях.