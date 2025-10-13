Поиск

Российский боксер Сосулин нацелен показать яркий бокс в бою с Фортеа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Сосулин заявил, что не ждет легкой прогулки в поединке с испанцем Хорхе Фортеа 6 ноября в Самаре.

"Фортеа - очень опытный соперник, который дрался с такими именитыми боксерами, как Бахрам Муртазалиев и Ксандер Заяс. Он уже проходил 12 раундов. Мы настраиваемся на это противостояние очень серьезно, как в принципе и на все бои", - приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

"Легкой прогулки точно не будет. Поэтому, обращаясь к зрителям, могу сказать, что предстоит яркий и захватывающий бой. Как обычно. Этот поединок проводится в рамках IBA.PRO и пойдет в отдельный рекорд. Я буду защищать интерконтинентальный пояс. Этот бой - очередной вызов для меня. Я хочу порадовать болельщиков зрелищным противостоянием", - отметил россиянин.

Десятираундовый бой возглавит турнир "IBA.PRO 12", который пройдет в рамках форума "Россия – спортивная держава". Сосулин будет защищать пояс IBA Intercontinental в первом среднем весе.

К настоящему моменту Сосулин выиграл все 12 своих поединков (шесть – нокаутом). На счету Фортеа 25 побед (10 – нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

