Российский боксер Сосулин встретится с испанцем Фортеа на турнире "IBA.PRO 12"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Сосулин проведет защиту пояса IBA Intercontinental в первом среднем весе против испанца Хорхе Фортеа. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Десятираундовый бой пройдет 6 ноября в Самаре в рамках форума "Россия – спортивная держава". Это будет главный бой турнира "IBA.PRO 12".

К настоящему моменту Сосулин выиграл все 12 своих поединков (шесть – нокаутом). На счету Фортеа 25 побед (10 – нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

Также в рамках будет разыгран пояс WBA Asia East в первом среднем весе между россиянином Эдгардом Москвичевым и Улугбеком Собировым из Узбекистана. В со-главном поединке шоу российский полутяжеловес Али Измаилов встретится с иранцем Мейсамом Гешлаги. Эти поединки будут рассчитаны на 10 раундов.