СКА прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА со счетом 2:1 взял верх над екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе хозяев точные броски нанесли Матвей Короткий (17-я минута) и Андрей Педан (46). Автор гола у "Автомобилиста" - Кертис Волк (34).

СКА прервал пятиматчевую серию побед. Набрав 15 очков, команда занимает восьмое место в Западной конференции. У "Автомобилиста", в свою очередь, прервалась шестиматчевая серия побед. Клуб из Екатеринбурга располагается на второй строчке в Восточной конференции, 21 балл.

Автомобилист КХЛ СКА хоккей
