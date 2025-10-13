Поиск

Сборная Кабо-Верде впервые пробилась на ЧМ по футболу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Кабо-Верде со счетом 3:0 победили национальную команду Эсватини в матче африканской отборочной кампании на чемпионат мира 2026 года.

Команда Кабо-Верде набрала в десяти матчах 23 очка и финишировала на первом месте в группе D. Благодаря этому, она завоевала путевку на чемпионат мира, где выступит впервые в своей истории.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США. Участие в турнире примут 48 сборных.

футбол Кабо-Верде
