Поиск

Судью пожизненно отстранили за ошибочно засчитанный гол в матче КХЛ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги признал ошибочно засчитанным гол петербургского СКА в ворота екатеринбургского "Автомобилиста" в матче чемпионата КХЛ в понедельник.

В департаменте заявили, что после броска Андрея Педана "шайба не пересекла линию ворот" "Автомобилиста".

"Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ", - говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Ведомство перенесло извинения СКА, "Автомобилисту", а также всем болельщикам.

После засчитанного гола счет стал 2:1 в пользу СКА, который в итоге удержал его до финальной сирены и выиграл матч.

СКА прервал пятиматчевую серию поражений. Набрав 15 очков, команда занимает восьмое место в Западной конференции. У "Автомобилиста", в свою очередь, прервалась шестиматчевая серия побед. Клуб из Екатеринбурга располагается на второй строчке в Восточной конференции, 21 балл.

Автомобилист КХЛ СКА хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянин Дорофеев признан лучшим игроком недели в НХЛ

Определились полуфиналисты молодежного ЧМ по футболу

Голевой пас Овечкина помог "Вашингтону" одолеть "Рейнджерс" в НХЛ

Хет-трик россиянина Марченко принес "Коламбусу" победу над "Миннесотой" в НХЛ

Хет-трик россиянина Марченко принес "Коламбусу" победу над "Миннесотой" в НХЛ

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира Masters в Шанхае

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира Masters в Шанхае

Сборная России по футболу победила Иран в товарищеском матче

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Ираном

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ

Индонезия отказала израильским гимнастам в выдаче виз перед стартом ЧМ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });