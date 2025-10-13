Судью пожизненно отстранили за ошибочно засчитанный гол в матче КХЛ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги признал ошибочно засчитанным гол петербургского СКА в ворота екатеринбургского "Автомобилиста" в матче чемпионата КХЛ в понедельник.

В департаменте заявили, что после броска Андрея Педана "шайба не пересекла линию ворот" "Автомобилиста".

"Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ", - говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Ведомство перенесло извинения СКА, "Автомобилисту", а также всем болельщикам.

После засчитанного гола счет стал 2:1 в пользу СКА, который в итоге удержал его до финальной сирены и выиграл матч.

СКА прервал пятиматчевую серию поражений. Набрав 15 очков, команда занимает восьмое место в Западной конференции. У "Автомобилиста", в свою очередь, прервалась шестиматчевая серия побед. Клуб из Екатеринбурга располагается на второй строчке в Восточной конференции, 21 балл.