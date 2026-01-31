Российских тхэквондистов допустили к турнирам под флагом и гимном РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях с национальной символикой стран. Об этом сообщается на сайте организации.

Соответствующее решение было принято на Совете World Taekwondo в субботу.

"Однако существующие ограничения остаются без изменений. Это означает, что международные спортивные мероприятия не могут быть организованы в России, а аккредитация не будет выдаваться государственным должностным лицам России и Белоруссии", - уточнили в организации.

Заседание Совета World Taekwondo состоялось в ОАЭ.