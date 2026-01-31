Поиск

Российских тхэквондистов допустили к турнирам под флагом и гимном РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях с национальной символикой стран. Об этом сообщается на сайте организации.

Соответствующее решение было принято на Совете World Taekwondo в субботу.

"Однако существующие ограничения остаются без изменений. Это означает, что международные спортивные мероприятия не могут быть организованы в России, а аккредитация не будет выдаваться государственным должностным лицам России и Белоруссии", - уточнили в организации.

Заседание Совета World Taekwondo состоялось в ОАЭ.

тхэквондо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

Карлос Алькарас впервые вышел в финал Australian Open

Определились участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Рыбакина и Соболенко сыграют в финале Australian Open

Соболенко стала первой финалисткой Australian Open-2026

Соболенко стала первой финалисткой Australian Open-2026

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Бразильский футболист Джон Джон перешел в "Зенит"

Тайсон Фьюри проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });