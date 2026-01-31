Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Елена Рыбакина Фото: EPA/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале турнира Большого шлема Australian Open.

Результат - 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной.

Для уроженки Москвы, до 2018 года выступавшей за Россию, это второй титул на турнирах Большого шлема. В 2022 году Рыбакина выиграла Уимблдонский турнир.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина занимает пятое место.

Соболенко по два раза выиграла Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025).

Из россиянок дальше всех в турнирной сетке женского одиночного разряда Australian Open дошла Мирра Андреева. В мировом рейтинге она занимает седьмое место - наивысшее среди соотечественниц.