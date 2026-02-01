Поиск

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Карлос Алькарас после победы над Новаком Джоковичем
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Испанский тенисист Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале турнира Большого шлема Australian Open-2026.

Результат матча - 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает первое место, Джокович - четвертое.

Испанец стал триумфатором Australian Open впервые в карьере. До этого он по два раза выигрывал турниры Большого шлема Roland Garros, US Open и Уимблдонский турнир.

Джокович - рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема. Он становился их победителем 24 раза, в том числе Australian Open– десять раз.

Из россиян дальше всех на Открытом чемпионате Австралии 2026 прошел 12-я ракетка мира Даниил Медведев, для которого потолком на турнире оказался четвертый круг.

Призовой фонд Australian Open в 2026 году составил примерно $75 млн.

