Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Испанский тенисист Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале турнира Большого шлема Australian Open-2026.
Результат матча - 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает первое место, Джокович - четвертое.
Испанец стал триумфатором Australian Open впервые в карьере. До этого он по два раза выигрывал турниры Большого шлема Roland Garros, US Open и Уимблдонский турнир.
Джокович - рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема. Он становился их победителем 24 раза, в том числе Australian Open– десять раз.
Из россиян дальше всех на Открытом чемпионате Австралии 2026 прошел 12-я ракетка мира Даниил Медведев, для которого потолком на турнире оказался четвертый круг.
Призовой фонд Australian Open в 2026 году составил примерно $75 млн.