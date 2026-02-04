Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало" в НХЛ

Егор Чинахов отличился в игре за "Питтсбург", лидер "Вашингтона" Александр Овечкин очков результативности не набрал

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампа-Бэй" со счетом 4:3 одолели "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победитель определился в овертайме.

В составе "Баффало" 4 очка результативности (1+3 по системе "гол+пас") набрал российский нападающий Никита Кучеров. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 23 броска из 26.

Нападающий Андрей Свечников из "Каролины" отметился голевой передачей в домашней встрече против "Оттавы". "Каролина" победила" - 4:3.

Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков записал на свой счет результативный пас в домашней игре с "Вашингтоном". Это помогло "Филадельфии" добиться победы – 4:2. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин очков результативности в этом противостоянии не набрал.

Нападающий "Питтсбурга" Егор Чинахов провел гол в ворота "Айлендерс". Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 31 бросок из 35. Состоявшаяся в Нью-Йорке встреча завершилась победой хозяев – 5:4 (решающий бросок состоялся в овертайме).

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин стал автором голевой передачи в домашнем матче с "Торонто". Но "Эдмонтон" проиграл – 2:5.