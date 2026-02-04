Поиск

Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало" в НХЛ

Егор Чинахов отличился в игре за "Питтсбург", лидер "Вашингтона" Александр Овечкин очков результативности не набрал

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампа-Бэй" со счетом 4:3 одолели "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победитель определился в овертайме.

В составе "Баффало" 4 очка результативности (1+3 по системе "гол+пас") набрал российский нападающий Никита Кучеров. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 23 броска из 26.

Нападающий Андрей Свечников из "Каролины" отметился голевой передачей в домашней встрече против "Оттавы". "Каролина" победила" - 4:3.

Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков записал на свой счет результативный пас в домашней игре с "Вашингтоном". Это помогло "Филадельфии" добиться победы – 4:2. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин очков результативности в этом противостоянии не набрал.

Нападающий "Питтсбурга" Егор Чинахов провел гол в ворота "Айлендерс". Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 31 бросок из 35. Состоявшаяся в Нью-Йорке встреча завершилась победой хозяев – 5:4 (решающий бросок состоялся в овертайме).

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин стал автором голевой передачи в домашнем матче с "Торонто". Но "Эдмонтон" проиграл – 2:5.

Александр Овечкин Никита Кучеров Егор Чинахов хоккей НХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" на Зимнем Кубке РПЛ

"Зенит" обыграл "Динамо" в Зимнем Кубке РПЛ

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Умер бывший президент ВФЛА Балахничев

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Волкановски защитил титул чемпиона UFC

Российских тхэквондистов допустили к турнирам под флагом и гимном РФ

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });