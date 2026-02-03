Поиск

"Зенит" обыграл "Динамо" в Зимнем Кубке РПЛ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 победили московское "Динамо" в стартовом матче розыгрыша Зимнего Кубка РПЛ.

Соревнование проходит в Абу-Даби.

На 33-й минуте "Зенит" выходит вперед, автором гола стал Александр Ерохин.

На 59-й минуте московской команде удается отыграться, точный удар нанес Бителло.

На 76-й минуте Нино забил победный для петербуржцев гол.

В 19:15 по московскому времени стартует матч между московским ЦСКА и "Краснодаром".

Команды принимают участие в турнире в рамках подготовки к весенней стадии чемпионата России по футболу.

Зимний Кубок РПЛ проводится в четвертый раз. В 2023 и 2024 годы победителем розыгрыша становился московский "Спартак", в 2025г. титул выиграл "Зенит". В соревновании традиционно принимают участие четыре команды.

В чемпионате России лидирует действующий победитель "Краснодар" (40) очков. "Зенит" занимает второе место (39), на третьем находится не участвующий в Зимнем турнире РПЛ московский "Локомотив" (37). ЦСКА располагается на четвертой строчке (36), "Динамо" - на десятом (21).

Краснодар Динамо Зенит ЦСКА футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Умер бывший президент ВФЛА Балахничев

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Волкановски защитил титул чемпиона UFC

Российских тхэквондистов допустили к турнирам под флагом и гимном РФ

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

Карлос Алькарас впервые вышел в финал Australian Open

Определились участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });