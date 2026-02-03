"Зенит" обыграл "Динамо" в Зимнем Кубке РПЛ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 победили московское "Динамо" в стартовом матче розыгрыша Зимнего Кубка РПЛ.

Соревнование проходит в Абу-Даби.

На 33-й минуте "Зенит" выходит вперед, автором гола стал Александр Ерохин.

На 59-й минуте московской команде удается отыграться, точный удар нанес Бителло.

На 76-й минуте Нино забил победный для петербуржцев гол.

В 19:15 по московскому времени стартует матч между московским ЦСКА и "Краснодаром".

Команды принимают участие в турнире в рамках подготовки к весенней стадии чемпионата России по футболу.

Зимний Кубок РПЛ проводится в четвертый раз. В 2023 и 2024 годы победителем розыгрыша становился московский "Спартак", в 2025г. титул выиграл "Зенит". В соревновании традиционно принимают участие четыре команды.

В чемпионате России лидирует действующий победитель "Краснодар" (40) очков. "Зенит" занимает второе место (39), на третьем находится не участвующий в Зимнем турнире РПЛ московский "Локомотив" (37). ЦСКА располагается на четвертой строчке (36), "Динамо" - на десятом (21).