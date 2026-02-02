Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Джанни Инфантино Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино считает, что ФИФА должна рассмотреть вопрос возвращения российских сборных и клубов на международную арену.

"Мы обязаны это сделать", - сказал Инфантино в интервью Sky News.

"Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти", - подчеркнул президент ФИФА.

Санкции против российских клубов и сборных были введены в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор отечественные команды не имеют права выступать на чемпионатах мира и Европы, а также европейских клубов. Сборная России тогда должна была сыграть в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022, заняв второе место в отборочной группе. Кроме того, из Лиги Европы был исключен московский "Спартак", финишировавший на первой строчке в своей группе в Лиге Европы УЕФА и получивший прямую путевку в 1/8 финала турнира.

В свете введенных санкций ФИФА разрешила легионерам, выступающим в российских клубах, разрывать контракты в одностороннем порядке. Часть иностранных игроков этой опцией воспользовалась и покинула российские команды.