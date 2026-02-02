Умер бывший президент ВФЛА Балахничев

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев скончался в возрасте 76 лет, сообщает "Матч ТВ".

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год.

Он оставил пост в 2016 году после соответствующего решения о его пожизненной дисквалификации Международной легкоатлетической ассоциации на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

Также Балахничев занимал должность казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ныне — Всемирная легкоатлетическая ассоциация, World Athletics), был первым вице‑президентом Европейской легкоатлетической ассоциации.