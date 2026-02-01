Волкановски защитил титул чемпиона UFC

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Австралийский боец смешанного стиля Александр Волкановски победил бразильца Диего Лопеса в главном поединке турнира UFC 325 в Сиднее.

По итогам пяти раундов победу Волкановски присудили единогласным решением судей.

На кону боя стоял титул чемпиона UFCв полулегком весе, принадлежащий Волкановски, который, таким образом, защитил пояс.

В 2019 году Волкановски впервые стал чемпионом UFC в этой весовой категории, а в 2024 году утратил его, уступив испанцу грузинского происхождения Илие Топурии. В 2025 году он вновь стал чемпионом.

Волкановски 37 лет. В ММА он одержал 28 побед и потерпел четыре поражения. Его оппонент на турнире UFC 325, 31-летний Диего Лопес в воскресенье потерпел восьмое поражение, в его активе 27 побед.

В со-главном поединке турнира UFC 325 в Сиднее французский боец Бен Сен-Дени одержал победу над представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Бой представителем легкой весовой категории завершился техническим нокаутом во втором раунде.

На счету 30-летнего Сен-Дени в смешанных единоборствах теперь 17 побед (и четыре подряд) при трех поражениях. 35-летний Хукер потерпел 14-е поражение, в его активе 24 победы.