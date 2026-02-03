ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" на Зимнем Кубке РПЛ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА взяли верх над "Краснодаром" в матче первого тура Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

После голов Лусиано (11-я минута) и Данила Кругового (37) московский клуб повел со счетом 2:0. Во втором тайме "Краснодар" отыгрался, авторами голов стали Дэвид Мозес (54) и Эльдар Гусейнов (85).

В составе "Краснодара" по две желтые карточки получили Жубал и Степан Садчиков, однако регламент турнира разрешает в таких случаях нарушителей менять. В случае с прямой красной карточкой, которую предъявили армейцу Мойзесу такая опция не действует.

Ранее прошел матч с другими участниками турнира: петербургский "Зенит" со счетом 2:1 взял верх над московским "Динамо".

Команды принимают участие в турнире в рамках подготовки к весенней стадии чемпионата России по футболу.

Зимний Кубок РПЛ проводится в четвертый раз. В 2023 и 2024 годы победителем розыгрыша становился московский "Спартак", в 2025г. титул выиграл "Зенит". В соревновании традиционно принимают участие четыре команды.

В чемпионате России лидирует действующий победитель "Краснодар" (40) очков. "Зенит" занимает второе место (39), на третьем находится не участвующий в Зимнем турнире РПЛ московский "Локомотив" (37). ЦСКА располагается на четвертой строчке (36), "Динамо" - на десятом (21).