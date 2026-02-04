Футболист "Зенита" Эракович перешел в "Црвену Звезду"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Защитник "Зенита" Страхиня Эракович продолжит карьеру в сербской "Црвене Звезде", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2025/26", - говорится в сообщении.

25-летний Эракович перешел в "Зенит" из "Црвены Звезды" летом 2023 года.

В составе "Зенита" защитник сборной Сербии провел 85 матчей, оформив в них пять голевых передач. Вместе с петербургской командой Эракович стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. Между тем, ранее Эракович завоевал титулы и с "Црвеной Звездой", по три раза став чемпионом и обладателем Суперкубка Сербии.

В 2022 году защитник вошел в заявку сборной Сербии на чемпионат мира в Катаре, однако на поле ни разу нее вышел, оставаясь в числе запасных.

В настоящий момент главным тренером "Црвены Звезды" является Деян Станкович, в конце прошлого года покинувший аналогичную должность в московском "Спартаке". Сейчас команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Сербии, на очко опережая ближайшего преследователя, земляков из белградского "Партизана".