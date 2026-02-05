"Спартак" продлил контракт с полузащитником Даниилом Денисовым

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал новое соглашение с полузащитником Даниилом Денисовым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт с 23-летним игроком будет действовать до лета 2030 года.

Денисов перешел в "Спартак" в 2019 году. После выступлений за молодежный состав и "Спартак-2" в 2021 году дебютировал за первую команду.

На счету воспитанника петербургского футбола Денисова 139 матчей за "Спартак", в которых он забил один мяч и сделал 11 результативных передач.

В составе "Спартака" Денисов в 2022 году стал обладателем Кубка России.