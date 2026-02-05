Поиск

Артемий Панарин перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес Кингз"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Артемий Панарин стал игроком "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Он перешел из "Лос-Анджелес Кингз" в обмен на нападающего Лиама Гринтри , условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2028 года. По условиям соглашения "Рейнджерс" сохраняют за собой 50% контракта Панарина до сезона 2025-26.

34-летний Панарин выступал за "Рейнджерс" с сезона 2019/20. Он лидирует среди всех игроков команды по числу голов (205), передач (402), очков (607).

До этого россиянин играл в НХЛ за "Чикаго" в сезоне 2015/16 и "Коламбус" (с сезона 2016/17 до 2018/19). Всего на его счету за карьеру в чемпионатах НХЛ 804 матча, в которых он набрал 927 (321+606 по системе "гол+пас") очков.

В России Панарин играл за "Витязь" (Московская область), казанский "Ак Барс", петербургский СКА.

В 2011 году Панарин выиграл в составе российской сборной молодежный чемпионат мира. В национальной команде становился серебряным и бронзовым призером взрослого ЧМ.

