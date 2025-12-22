Умер тренировавший Михаила Мамиашвили Николай Есин

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе Николай Есин скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Николая Павловича", - говорится в сообщении.

В разные годы Николай Есин тренировал многих выдающихся борцов – в частности, Михаила Мамиашвили, Виктора Мамиашвили, Гоги Когуашвили, Сергея Цвира, Валерия Перминова, Сергея Зотова.