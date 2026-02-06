Поиск

"Динамо" победило ЦСКА на Зимнем Кубке РПЛ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Динамо" взяли верх над ЦСКА в матче московских команд в рамках первого тура Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 59-й минуте динамовец Максим Осипенко реализовал пенальти. На 71-й минуте армеец Максим Воронов сравнял счет.

В серии пенальти успешнее оказалось "Динамо" (5:4).

Команды принимают участие в турнире в рамках подготовки к весенней стадии чемпионата России по футболу.

Также в соревновании выступают "Краснодар" и петербургский "Зенит", которые сыграют в пятницу (начало - 19:15 по московскому времени).

Зимний Кубок РПЛ проводится в четвертый раз. В 2023 и 2024 годы победителем розыгрыша становился московский "Спартак", в 2025г. титул выиграл "Зенит". В соревновании традиционно принимают участие четыре команды.

В чемпионате России лидирует действующий победитель "Краснодар" (40) очков. "Зенит" занимает второе место (39), на третьем находится не участвующий в Зимнем турнире РПЛ московский "Локомотив" (37). ЦСКА располагается на четвертой строчке (36), "Динамо" - на десятом (21).

Динамо ЦСКА футбол РПЛ
