"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" обеспечил себе место среди участников плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В четверг он набрал очко, уступив в овертайме в домашнем матче екатеринбургскому "Автомобилисту".

В активе выступающего в Восточной конференции "Авангарда" теперь 76 очков, что на 31 больше чем у идущего девятым хабаровского "Амура". Турнирное положение омского клуба гарантирует ему место в топ-8 конференции.

"Автомобилист" - на четвертом месте, 64 очка.

В составе "Автомобилиста" голы в матче в Омске провели Роман Горбунов (12, 62 минуты) и Александр Шаров (59).

Авторы голов в составе "Авангарда": Николай Прохоркин (22) и Эндрю Потуральски (39).

"Авангард" стал вторым клубом, обеспечившем себе место в плей-офф. До него это сделал магнитогорский "Металлург".

