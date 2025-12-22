Олимпийский чемпион Калинин подписал контракт с ЦСКА

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА объявил о заключении соглашения с нападающим Сергеем Калининым.

Как сообщается на сайте хоккейного клуба, контракт будет действовать до конца сезона-2025/26.

Ранее в декабре 34-летний форвард заключил с армейской командой пробный контракт и сыграл за ЦСКА три матча.

Ранее Калинин уже играл за ЦСКА в 2018-2020 годы, став обладателем Кубка Гагарина (2018/19). В составе сборной России он выиграл золото Олимпийских игр-2018, и чемпионата мира-2014. Также Калинин становился победителем молодежного ЧМ-2011.